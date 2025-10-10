Верховный суд ЮАР встал на сторону России

Для признания решения в разных странах были поданы заявления, и в августе 2025 года суд ЮАР наложил арест на активы Google International LLC в стране, подтвердив полномочия управляющего действовать от имени ООО «Гугл». Это первое исполнение решения в иностранной юрисдикции в пользу российской компании. В сентябре Google LLC отказался от требований запрета российским СМИ судебных разбирательств за рубежом, что подтвердил суд в Калифорнии. Ранее Google пытался заблокировать исполнение российских решений о разблокировке YouTube-каналов RT, «Спас» и «Царьград», ссылаясь на нарушение правовой процедуры.