Россияне могут столкнуться с массовой ликвидацией банков — экономист

Такой прогноз в эфире YouTube-канала «Авангард» озвучил известный экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, высока вероятность, что в ближайшие месяцы в России начнётся волна массовых банкротств корпоративных заемщиков. Реализация этого сценария может спровоцировать закрытие большого числа банков.
«В 1990-х в стране насчитывалось около 2500 банков, сегодня их осталось примерно 300. После ожидаемой волны банкротств в 2025 году количество банков может сократиться до ста», — прогнозирует Катасонов.
Эксперт добавил, что экономика России после этого кризиса может либо «полностью исчезнуть», либо банковский коллапс станет стимулом для радикального изменения экономической модели страны.
Он также подчеркнул, что подобные реформы следовало начать ещё в 2022 году, когда западные санкции стали активно влиять на Россию, однако власти отложили решение этого вопроса.
Ранее глава РСПП Александр Шохин предложил привлечь 55 триллионов рублей с вкладов россиян в банках в рамках «большой приватизации».