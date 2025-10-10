Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске за 35 млн рублей продают швейную фабрику

Продавец отмечает, что фабрика работает уже восемь лет.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выставили на продажу швейную фабрику, где производится женская одежда премиального уровня. За лот просят 35 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с объявлениями.

— Крупнейшее швейное производство полного цикла. Функционирует на протяжении восьми лет. На всю производимую продукцию получены необходимые сертификаты, — указал продавец.

У фабрики заключены договоры с множеством оптовых покупателей, также компания имеет свои розничные бутики и кабинеты в маркетплейсах, так что новый владелец не останется без каналов сбыта.

В стоимость бизнеса вошло все имеющееся швейное, вязальное и вышивальное оборудование, компьютерная техника, товарные знаки, оставшееся сырье и материалы.