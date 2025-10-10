Ричмонд
Скидки на Wildberries при оплате с WB-банка оказались под угрозой

Банки в России поддержали инициативу Совета Федерации, направленную на обеспечение равных условий доступа к маркетплейсам для всех участников рынка и запрет скидок за использование собственных платежных инструментов этих площадок. В то же время крупнейший отечественный маркетплейс Wildberries выступил категорически против нововведений, назвав их вмешательством в рыночные механизмы.

Банки увидели в скидках Wildberries несправедливую конкуренцию.

Банки в России поддержали инициативу Совета Федерации, направленную на обеспечение равных условий доступа к маркетплейсам для всех участников рынка и запрет скидок за использование собственных платежных инструментов этих площадок. В то же время крупнейший отечественный маркетплейс Wildberries выступил категорически против нововведений, назвав их вмешательством в рыночные механизмы.

«Применяемые инструменты и акции являются обычной рыночной практикой. Их запрет приведет к регуляторному арбитражу», — заявил представитель Wildberries изданию «Ведомости».

Подобную позицию заняла и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Здесь отметили, что такие меры могут ограничить конкуренцию между платформами и негативно отразиться на конечных потребителях.

Совет Федерации 8 октября рекомендовал правительству внести поправки в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Предлагаемые изменения должны закрепить принцип равных условий доступа к посредническим цифровым платформам для всех продавцов и покупателей, а также исключить возможность предоставления преимуществ компаниям, аффилированным с владельцем платформы.

Как ранее писало URA.RU, Федеральная антимонопольная служба России увидела в действиях маркетплейсов риски ущемления интересов продавцов и покупателей. Специалисты отметили, что действующие нормы требуют дальнейшей доработки и внесения изменений с целью минимизации потенциальных отрицательных эффектов.

