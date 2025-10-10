Скидки на Wildberries при оплате с WB-банка оказались под угрозой

Банки в России поддержали инициативу Совета Федерации, направленную на обеспечение равных условий доступа к маркетплейсам для всех участников рынка и запрет скидок за использование собственных платежных инструментов этих площадок. В то же время крупнейший отечественный маркетплейс Wildberries выступил категорически против нововведений, назвав их вмешательством в рыночные механизмы.