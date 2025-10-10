Пенсия в России показала минимальное за 17 лет соотношение к зарплатам

В первой половине 2025 года средняя зарплата россиян достигла 96 тысяч рублей, а пенсии — 23 тысячи рублей. Таким образом, размер пенсионных выплат составил всего 24% от уровня заработков, сообщает Росстат, данные которого проанализировали «Известия». Этот показатель оказался минимальным за последние 17 лет — ниже 25% он опускался в последний раз в 2008 году.
Если рассматривать ежемесячную динамику, то в июле средняя зарплата приблизилась к 99,3 тысячи рублей, а пенсия — к 23,5 тысячи. При этом соотношение сократилось до 23,7%.
Член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин объясняет снижение тем, что заработки растут быстрее из-за дефицита кадров, тогда как пенсии увеличиваются более умеренно. За период 2023—2024 годов зарплаты выросли примерно на треть, а пенсии — лишь на 17%.
«Опережающий рост зарплат сохраняется, хотя темпы несколько снизились по сравнению с прошлым годом. За январь-июль средний годовой прирост зарплаты составил 15% против 18% годом ранее», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Она также подчеркнула, что в будущем рост доходов замедлится из-за замедления экономики. В то же время с 2025 года возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров, а с 2026-го планируется переход на двухэтапное повышение страховых пенсий. Хотя это не гарантирует стабилизацию соотношения пенсий и зарплат, оно может замедлить дальнейшее снижение.
Согласно прогнозу Минэкономики, в 2026 году рост реальных зарплат сократится до 2,4%. Для сравнения: в 2025 году ожидается рост на 3,4%, а в 2024-м — 9,7%.
