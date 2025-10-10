Пенсия в России показала минимальное за 17 лет соотношение к зарплатам

Она также подчеркнула, что в будущем рост доходов замедлится из-за замедления экономики. В то же время с 2025 года возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров, а с 2026-го планируется переход на двухэтапное повышение страховых пенсий. Хотя это не гарантирует стабилизацию соотношения пенсий и зарплат, оно может замедлить дальнейшее снижение.