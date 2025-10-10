Ричмонд
В Хабаровске на стройках массово выявляют нарушения миграционных правил

Рейды полиции показали, что иностранные работники и работодатели нередко нарушают закон.

В Хабаровске полиция провела масштабные рейды на строительных объектах в рамках операции «Стройка-2025», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В течение проверок сотрудники уделяли внимание трудовой деятельности иностранных граждан и работодателей, использующих иностранную рабочую силу, а также контролю за соблюдением миграционных правил.

За время рейдов проведено 202 проверочных мероприятия, выявлено 188 нарушений миграционного законодательства. Среди них:

31 случай нарушения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства,

83 нарушения правил привлечения и использования иностранных работников,

74 других административных правонарушения.

Судами Хабаровского края 9 иностранным гражданам вынесены решения о выдворении из России, а ещё 63 человека получили запрет на въезд по закону о порядке выезда и въезда.

Кроме выявления нарушений, полицейские провели разъяснительную работу с гражданами РФ и иностранными гражданами, рассказав о требованиях миграционного законодательства и последствиях его нарушения. Такие рейды помогают снижать уровень незаконной миграции и предотвращать административные и уголовные правонарушения.