Новосибирскую компанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг и задержку рейса

Было установлено, что в мае 2025 года девяти пассажирам, которые планировали вылет по маршруту Новосибирск — Хабаровск — Новосибирск, отказали в перевозке, так как авиакомпания зарегистрировала на рейс больше человек, чем мог вместить в себя самолет.