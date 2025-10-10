Ричмонд
Новосибирскую компанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг и задержку рейса

Авиакомпанию привлекли к ответственности за повторное оказание услуг с нарушением установленных законодательством требований.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирскую авиакомпанию S7 Airlines вновь поймали на нарушении прав пассажиров. За овербукинг на маршруте Новосибирск — Хабаровск — Новосибирск и задержку рейса Москва — Новосибирск авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Было установлено, что в мае 2025 года девяти пассажирам, которые планировали вылет по маршруту Новосибирск — Хабаровск — Новосибирск, отказали в перевозке, так как авиакомпания зарегистрировала на рейс больше человек, чем мог вместить в себя самолет.

В том же месяце из-за соблюдения требований безопасности рейс Москва — Новосибирск был задержан более чем на 18 часов. Питание пассажиров было организовано с нарушением установленного срока, а места в гостинице получили только 32 пассажира из 145.

В связи с этим авиакомпанию привлекли к административной ответственности за повторное оказание услуг с нарушением установленных законодательством требований.