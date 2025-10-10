Забастовка объявлена на Приморской ГРЭС — СМИ

Источник утверждает, что рабочие начали забастовку в установленном законом порядке: статья 142 Трудового кодекса РФ допускает приостановку работы сотрудниками, которым задержали зарплату более чем на 15 дней, при условии, что они уведомят об этом работодателя. Руководство подрядной организации, по словам рабочих, было извещено.
Свыше 60 сварщиков, электриков и монтажников не покидают производственный объект, несмотря на то, что на севере Приморья уже весьма холодно, и рабочие «лишены доступа к элементарным удобствам», передаёт издание «Диалектик».
«Лучегорский топливно-энергетический комплекс», в состав которого вошли предприятия «Лучегорский разрез», «Приморскуголь» и «Приморская ГРЭС», является градообразующим в посёлке. Приморская ГРЭС — самая мощная тепловая электростанция на Дальнем Востоке.
Другой населённый пункт Пожарского округа Приморья — посёлок Светлогорье два года назад лишился градообразующего предприятия. «Примтеплоэнерго» подписало приказ о ликвидации Лермонтовского горно-обогатительного комбината, вокруг которого и строился посёлок. В феврале 2023 года на комбинате начались увольнения, кредиторы обанкротившейся компании на последнем собрании приняли решение о передаче участка недр в собственность государства. Светлогорье ещё с 2014 года значится в списке монопрофильных муниципалитетов с наиболее сложным социально-экономическим положением.