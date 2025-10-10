Забастовка объявлена на Приморской ГРЭС — СМИ

Другой населённый пункт Пожарского округа Приморья — посёлок Светлогорье два года назад лишился градообразующего предприятия. «Примтеплоэнерго» подписало приказ о ликвидации Лермонтовского горно-обогатительного комбината, вокруг которого и строился посёлок. В феврале 2023 года на комбинате начались увольнения, кредиторы обанкротившейся компании на последнем собрании приняли решение о передаче участка недр в собственность государства. Светлогорье ещё с 2014 года значится в списке монопрофильных муниципалитетов с наиболее сложным социально-экономическим положением.