КТЖ продлила запрет на перевозку экспортного зерна через порт Актау

Мера носит технологический характер и связана с накоплением вагонов с зерном из-за неритмичного захода судов. В сентябре в порт прибыло 14 судов общей грузоподъёмностью около 50 тыс. тонн, что привело к образованию скопления порядка 700 груженых вагонов на терминалах и подходах.
Ограничения введены для предотвращения простоев подвижного состава и перегрузки инфраструктуры. После стабилизации графика судозаходов прием зерновых грузов будет возобновлен в полном объеме, — отметил Нацперевозчик.
Также КТЖ информирует об отсутствии свободных емкостей на зерновых терминалах станции Актау-порт. Кроме того, наблюдается снижение приема зерновых грузов на сопредельной территории восточного направления, отметили в компании.
Это связано с увеличением сроков досмотра зерновых грузов фитосанитарными и карантинными органами КНР с 5 до 10 суток в праздничный период. Данная ситуация оказала негативное влияние на эксплуатационную обстановку на инфраструктуре казахстанской стороны.
Также сообщили, что за маркетинговый сезон 2024−2025 годов (сентябрь-август) объем перевозок зерна в направлении Ирана через порт Актау увеличился в 10 раз и составил 1,27 миллионов тонн. Поставки на внутренний рынок и по социально значимым направлениям осуществляются без ограничений.