Завершена реконструкция дороги Красноярск — Элита

Губернатор Красноярского края сообщил о завершении масштабной реконструкции автодороги Красноярск — Элита, начавшейся в 2021 году и проводившейся в четыре этапа.
«Это был большой проект, который реализовали при поддержке федерации. Для удобства жителей работы здесь вели поэтапно. Дорогу расширили с двух до четырех полос, предусмотрели переходно-скоростные полосы, развороты, тротуары, ограждение и освещение. Смонтировали водоотвод, чтобы трасса круглый год оставалась сухой. Всего на ее обновление из краевого и федерального бюджетов было выделено почти 3 млрд рублей», — рассказал Михаил Котюков в своих соцсетях.
Также губернатор напомнил, что сейчас на финишной прямой находится капитальный ремонт участка обхода Красноярска с 1 по 5 км — от Дрокинской горы до путепровода через проспект Котельникова. Напомним, в начале сентября там открыли движение для автомобилей по всем четырем полосам.
Кроме того, к завершению подходит обновление моста через реку Большой Кантат, а также ремонт на трассах: Канск — Абан — Богучаны, Емельяново — Никольское — Талое, Красноярск — Енисейск.
«Всего по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” работы в этом году идут на 86 объектах краевой дорожной сети», — отметил губернатор.