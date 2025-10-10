Дефицит бюджета Красноярского края на 2025 год снижен на 34 млрд рублей

По итогам корректировки дефицит бюджета на 2025 год снижен на 34 млрд рублей: доходы составят 452,1 млрд рублей, расходы — 502,9 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы вырастут на 12,8 млрд рублей, а общие доходы бюджета — на 17,8 млрд рублей.
Рост поступлений обеспечен за счет высоких цен на золото и другие цветные металлы: по налогу на добычу полезных ископаемых дополнительно поступит более 7 млрд рублей, еще свыше 3 млрд рублей — за счет размещения средств на депозитах при высокой ключевой ставке.
«Осенняя корректировка посвящена итоговому уточнению параметров краевого бюджета с учетом практики его исполнения. Принципиально важно, что в этой непростой экономической и финансовой ситуации бюджет Красноярского края наращивает свои объемы. Краю удалось получить дополнительные средства — причем не только за счет субсидий федерального бюджета, но и за счет собственных налоговых и неналоговых доходов. Это позволяет скорректировать бюджет в сторону увеличения прежде всего социальных расходов», — сказал председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко.
Уточнены параметры финансирования в рамках «инфраструктурного меню» и новых механизмов, введенных по поручению Президента РФ, — в частности, списания двух третей долговой нагрузки по казначейским инфраструктурным кредитам.
«На сегодня краевой бюджет исполняется стабильно и без дефицита. Все принятые обязательства финансируются в полном объеме. Благодаря стабильному поступлению доходов и позитивному прогнозу на оставшийся период мы можем увеличить как доходную, так и расходную части бюджета, в том числе за счет собственных источников», — отметил Владимир Бахарь.
В жилищно-коммунальной сфере акцент сделан на поддержку населения и модернизацию инфраструктуры. Из федерального бюджета выделено почти 2,1 млрд рублей на компенсацию платы за ЖКУ, около 3 млрд рублей из краевых средств пойдут на возмещение убытков ресурсоснабжающим организациям и сдерживание тарифов.
На 2025−2027 годы на модернизацию систем в Железногорске и Сосновоборске выделяется около 2,5 млрд рублей. Проект включает реконструкцию Железногорской ТЭЦ, строительство теплосетей до Сосновоборска и поселка Подгорный.
Благодаря стабильными поступлениями доходов от НДПИ — более 7 млрд рублей, — налогов на прибыль и имущество, а также процентам от размещённых средств — более 3,4 млрд — дорожный фонд пополнен на 201 млн, на проезд по социальным картам добавлен 231 млн, перевозчикам выделено 249 млн. Более 700 млн рублей направлено на компенсацию разницы в тарифах в муниципалитетах с дизельной генерацией.
Средства на строительство метротрама перенесены с 2025 на 2026−2027 годы — 27 млрд рублей заложены в долгосрочную перспективу без изменения графика работ.
Расходы на жилищные сертификаты для детей-сирот увеличены на 325 млн рублей и превышают 5 млрд.
Система здравоохранения получит дополнительно около 3,9 млрд рублей, из них 1,7 млрд — из краевого бюджета. Более 3 млрд рублей направят на льготное лекарственное обеспечение, 553 млн получит санитарная авиация.
В сфере образовании добавят 149 млн рублей на модернизацию школ, 315 млн выделят на профессиональное образование. Более 54 млн рублей выделено на питание для 4628 обучающихся из многодетных семей, 5 млн — на стипендии для 492 человек, чьи родственники участвуют в СВО, 233 млн направлено в сферу дошкольного, общего и дополнительного образования, более 9 млн — на ремонт детских лагерей.
На охрану окружающей среды добавлено 24 млн рублей. Более 273 млн рублей добавлено на лесное хозяйство, 12 млн — на обращение с безнадзорными животными.
Бюджет госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» пополнен на 104 млн рублей, из них 30,6 млн — из федерального бюджета.
На развитие физкультуры и спорта дополнительно выделяется 263 млн рублей на реконструкцию «Кристалл Арены», проектирование адаптивного ФОКа в Свердловском районе, инвентарь для спортивных школ и выплаты по программе «Земский тренер».
Из федерального бюджета поступит 21 млн рублей на модульные гостиницы и событийные проекты. 142 млн рублей добавлено на реконструкцию хореографического колледжа, 71 млн — на экраны для филармонии и ремонт. Усилят и патриотическое воспитание: изготовят 70 мемориальных знаков Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы.
Программа «Укрепление единства российской нации» профинансирована дополнительно на 82 млн рублей. 36 млн добавят на реализацию программы «Развитие информационного общества».
«Проект закона о внесении изменений в краевой бюджет был единогласно поддержан всеми фракциями и депутатами Законодательного Собрания, — подчеркнул председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан краевого парламента Владимир Чащин. — Особое внимание уделяется здравоохранению, жилищно-коммунальному хозяйству и обеспечению стабильности на местах. По итогам девяти месяцев доходы краевого бюджета выросли на 17 млрд рублей — это результат стабильной налоговой базы и эффективного управления средствами».