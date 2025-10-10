Дефицит бюджета Красноярского края на 2025 год снижен на 34 млрд рублей

«Осенняя корректировка посвящена итоговому уточнению параметров краевого бюджета с учетом практики его исполнения. Принципиально важно, что в этой непростой экономической и финансовой ситуации бюджет Красноярского края наращивает свои объемы. Краю удалось получить дополнительные средства — причем не только за счет субсидий федерального бюджета, но и за счет собственных налоговых и неналоговых доходов. Это позволяет скорректировать бюджет в сторону увеличения прежде всего социальных расходов», — сказал председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко.