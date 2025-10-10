Трамп объявил об одной неожиданной сделке США с европейской страной

Американский лидер подчеркнул, что Финляндия славится как производитель лучших ледоколов в мире и фактически удерживает доминирующие позиции в этой сфере. Вашингтон рассчитывает не только приобрести суда, но и получить ценные технологии и опыт финских инженеров. Стубб, в свою очередь, сообщил, что первый ледокол будет передан американской стороне в 2028 году.