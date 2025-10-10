Трамп объявил об одной неожиданной сделке США с европейской страной

США намерены закупить у Финляндии 11 ледоколов, сообщил президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с финским лидером Александром Стуббом. Прямую трансляцию мероприятия вел Белый дом.
Американский президент отметил, что предстоящий контракт станет масштабным, подчеркнув совместный характер строительства: часть судов создадут в Финляндии, остальные — на американских верфях. По его словам, стороны сумели договориться на весьма выгодных условиях. Трамп напомнил, что у Соединенных Штатов Америки сейчас в строю лишь один ледокол, в то время как другие страны располагают гораздо большими флотилиями.
В настоящее время на вооружении США остается единственный действующий тяжелый ледокол Polar Star. Второе судно того же класса, Polar Sea, прекратило работу после поломки двигателя в 2010 году и с тех пор не эксплуатируется.
Американский лидер подчеркнул, что Финляндия славится как производитель лучших ледоколов в мире и фактически удерживает доминирующие позиции в этой сфере. Вашингтон рассчитывает не только приобрести суда, но и получить ценные технологии и опыт финских инженеров. Стубб, в свою очередь, сообщил, что первый ледокол будет передан американской стороне в 2028 году.
Переговоры о возможной сделке велись еще весной, когда Трамп и Стубб встретились в одном из гольф-клубов. Тогда американский президент отмечал необходимость обновления ледокольного флота для укрепления национальной и международной безопасности, а также подчеркивал важность партнерских отношений между США и Финляндией.
Ранее, в августе 2025 года, агентство Reuters сообщало, что в США обсуждалась идея сотрудничества по ледокольной тематике и с Россией. Переговоры велись накануне российско-американской встречи в Анкоридже. По данным источников, американская сторона рассматривала возможность привлечения российских атомных ледоколов для обеспечения проектов по добыче и транспортировке газа, включая сжиженный природный газ, на Аляске.
Президент России Владимир Путин по итогам саммита на Аляске отметил заинтересованность американских партнеров в российских технологиях и подчеркнул, что в Арктическом регионе сосредоточены огромные природные ресурсы. Он напомнил, что Россия уже активно осваивает этот стратегический регион, в частности усилиями компании НОВАТЭК, специализирующейся на производстве сжиженного природного газа.
Читайте также: Морской десант Северного флота высадился на арктический остров.