Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имущественные налоги в Свердловской области выросли на 8%

Налоги на недвижимость в Свердловской области увеличились.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области имущественные налоги за 2024 год выросли на 8% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил Павел Ваняшин, начальник отдела налогообложения имущества УФНС региона.

Общая сумма к уплате составляет около семи миллиардов рублей. Рост объясняется двумя основными причинами: увеличением количества облагаемых налогом объектов и корректировками в законодательстве. В частности, изменилась кадастровая стоимость недвижимости, что повлияло на расчёты для всех собственников.

При этом закон устанавливает защитный механизм: налог на конкретный объект не может вырасти больше чем на 10% в год. Это значит, что резкого увеличения платежей ни у кого не произойдет.

Что касается транспортного налога, то значительных изменений в этом году нет. Его рассчитывают по тем же ставкам, категориям и с тем же набором льгот, что и ранее.

Уплатить имущественные налоги за 2024 год необходимо до 1 декабря. Напоминания направляются почтой или появляются в личном кабинете налогоплательщика на портале «Госуслуги».