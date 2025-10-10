Имущественные налоги в Свердловской области выросли на 8%

В Свердловской области имущественные налоги за 2024 год выросли на 8% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил Павел Ваняшин, начальник отдела налогообложения имущества УФНС региона.
Общая сумма к уплате составляет около семи миллиардов рублей. Рост объясняется двумя основными причинами: увеличением количества облагаемых налогом объектов и корректировками в законодательстве. В частности, изменилась кадастровая стоимость недвижимости, что повлияло на расчёты для всех собственников.
При этом закон устанавливает защитный механизм: налог на конкретный объект не может вырасти больше чем на 10% в год. Это значит, что резкого увеличения платежей ни у кого не произойдет.
Что касается транспортного налога, то значительных изменений в этом году нет. Его рассчитывают по тем же ставкам, категориям и с тем же набором льгот, что и ранее.
Уплатить имущественные налоги за 2024 год необходимо до 1 декабря. Напоминания направляются почтой или появляются в личном кабинете налогоплательщика на портале «Госуслуги».