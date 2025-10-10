Ветераны СВО не могут найти работу из-за устаревших нормативов

Депутат Думы Владивостока, участник СВО Виктор Тарабарин выступил с законодательной инициативой в поддержку тем воинам, кто получил инвалидность в ходе ранения в зоне специальной военной операции. Как считает депутат, сегодня молодые парни, крепкие мужчины-профессионалы, кадры, в которых нуждается край, не могут устроиться по специальности, не пройдя медкомиссию, хотя фактически имеют силы и возможность работать в выбранных сферах.
Обращения с просьбой устранить барьеры для трудоустройства военнослужащих-инвалидов направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Заксобрания Приморского края Антону Волошко.
«Опираясь на личный опыт участия в СВО и общение с сослуживцами, я указываю на ключевую проблему, с которой сталкиваются ветераны после тяжелых ранений, приведших к ампутации конечностей. Несмотря на государственную поддержку, многие из них не могут вернуться к активной профессиональной деятельности из-за устаревших медицинских нормативов», — акцентирует Виктор Тарабарин.
Допустим, поясняет депутат, человек с современным многофункциональным протезом не может получить лицензию на работу в сфере охранной деятельности, получает запрет на преподавание в школах, в системе дополнительного образования, в медицине и в других областях.
«Ограничения существуют и в профессиях, где наличие конечности является формальным, а не фактическим препятствием. Бывает, что медкомиссию не проходят из-за более легких ранений», — добавляет собеседник.
Работодатели, нуждающиеся в специалистах, вынуждены брать ветеранов СВО на работу неофициально, что в корне недопустимо. Герои, доказавшие преданность Родине на поле боя, лишаются права на достойную профессию. Исключая индивидуальный подход, — подчеркивается в обращении.
По мнению Виктора Тарабарина, данная инициатива станет актом социальной справедливости по отношению к защитникам Отечества, а также позволит вернуть в экономику мотивированных и опытных специалистов.