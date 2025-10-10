Ветераны СВО не могут найти работу из-за устаревших нормативов

Депутат Думы Владивостока, участник СВО Виктор Тарабарин выступил с законодательной инициативой в поддержку тем воинам, кто получил инвалидность в ходе ранения в зоне специальной военной операции. Как считает депутат, сегодня молодые парни, крепкие мужчины-профессионалы, кадры, в которых нуждается край, не могут устроиться по специальности, не пройдя медкомиссию, хотя фактически имеют силы и возможность работать в выбранных сферах.