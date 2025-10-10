Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ может понизить ставку до 15,5 процентов на ближайшем заседании

Экономист Балынин прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки в октябре 2025 года. По его мнению, наиболее вероятно уменьшение на 1,5 пункта до уровня 15,5%. При этом он отметил маловероятность возврата показателя ниже 10% в ближайшее время.

Источник: Аргументы и факты

Ключевая ставка в октябре продолжит снижаться, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. В беседе с aif.ru экономист исключил варианты ее повышения.

«Банк России уже три заседания подряд принимает решение о снижении ключевой ставки, посредством которых, во-первых, она изменилась с 21% до 17%, а, во-вторых, сформировалось понимание чётко прослеживаемого дальнейшего курса на смягчение денежно-кредитной политики», — объяснил он.

Экономист отметил, что при этом Банк России продолжит осторожно подходить к принятию решений о снижении ключевой ставки, поэтому ожидать скорого возвращения ключевой ставки в зону менее 10% не стоит.

«Факт принятия решения о снижении ключевой ставки в сентябре только на 1 п.п. оставляет вероятным и сценарий со снижением ключевой ставки на следующем заседании 24 октября 2025 года до 15%. Соответственно разброс сценариев на следующем заседании достаточно велик: сохранение ключевой ставки без изменений, снижение ключевой ставки на 1 п.п./1,5 п.п./2 п.п. (до 16/15,5 и 15% соответственно). Наиболее вероятным мне видится решение о снижении ключевой ставки на следующем заседании до 15,5%, наименее вероятным — сохранение без изменений», — сказал Балынин.

По прогнозам эксперта, 2026 год Россия встретит с ключевой ставкой в 14−15%.

«Шаг снижения более 2% мы в этом году, вероятнее всего, не увидим. Соответственно, если ключевая ставка останется без изменений 24 октября, то тогда на следующем заседании в декабре ожидать снижения ключевой ставки ниже 15% не стоит. Повышение ключевой ставки на заседаниях 24 октября и 19 декабря 2025 года и в 2026 году исключаю. Я исхожу из того, что Банк России выбрал стратегический курс на снижение ключевой ставки и будет ему следовать», — отметил он.

По прогнозу Балынина, в 2026 году ключевая ставка продолжит постепенно снижаться.

«Возможны паузы на некоторых заседаниях, и к концу 2026 года вполне может достигнуть 10−11%», -добавил эксперт.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пространство для снижения ключевой ставки Банка РФ остается.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше