ЦБ может понизить ставку до 15,5 процентов на ближайшем заседании

«Шаг снижения более 2% мы в этом году, вероятнее всего, не увидим. Соответственно, если ключевая ставка останется без изменений 24 октября, то тогда на следующем заседании в декабре ожидать снижения ключевой ставки ниже 15% не стоит. Повышение ключевой ставки на заседаниях 24 октября и 19 декабря 2025 года и в 2026 году исключаю. Я исхожу из того, что Банк России выбрал стратегический курс на снижение ключевой ставки и будет ему следовать», — отметил он.