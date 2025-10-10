Ремонт дороги Михайловка — Турий Рог в Приморье завершен на 85%

Приведение этой дороги в нормативное состояние имеет важное значение для всего региона. Трасса ведет к автомобильному пункту пропуска «Турий Рог» на границе с Китаем. Кроме того, летом дорога пользуется особой популярностью у туристов и жителей, которые едут к озеру Ханка и на дачные участки.