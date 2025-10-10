Ричмонд
Ремонт дороги Михайловка — Турий Рог в Приморье завершен на 85%

Подрядчик планирует полностью закончить работы на ключевом участке трассы до конца октября.

Источник: Минтранс Приморья

В Хорольском округе Приморского края близятся к завершению ремонтные работы на трассе Михайловка — Турий Рог. Участок с 41 по 56 километр, который обновляют в этом году, готов уже на 85%.

Подрядчик, компания «СпецСУ», уже уложил 13 из 15 километров нового асфальтобетонного покрытия. Сейчас техника и рабочие сосредоточены на улице Ленинской в селе Хороль, где укрепляют обочины и завершают укладку асфальта. Также полностью готовы водопропускные трубы.

После финиша с покрытием дорожники приступят к обустройству участка: нанесут разметку, установят дорожные знаки и более 600 метров барьерных ограждений. По плану ремонта также появятся четыре новых остановочных павильона с заездными карманами.

Приведение этой дороги в нормативное состояние имеет важное значение для всего региона. Трасса ведет к автомобильному пункту пропуска «Турий Рог» на границе с Китаем. Кроме того, летом дорога пользуется особой популярностью у туристов и жителей, которые едут к озеру Ханка и на дачные участки.

Капитальный ремонт трассы ведется поэтапно с 2022 года. По двухгодичному контракту в 2023 году отремонтировали 4,5 километра, а оставшиеся 15 километров планируется сдать до конца октября 2024 года. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».