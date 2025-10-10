В Омске решили «незамедлительно» расселить 37 домов

В настоящее время осуществляются мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: ул. Комсомольский городок, д. 3 А; ул. 50 лет Профсоюзов, д. 81 (в рамках Программы Nº 117-п); ул. 50 лет Профсоюзов, д. 85 (в рамках Программы Nº 117-п); ул. Авиагородок, д. 24; ул. 4- я Транспортная, д. 50; ул. Магистральная, д. 47А; ул. 3- й Разъезд, д. 29 (в рамках Программы Nº 117-п); ул. Энергетиков, д. 29 А; ул. Новосортировочная, д. 23; ул. 2-я Линия, д. 59; мкр. «Береговой», ул. П. Г. Косенкова, д. 30 (в рамках Программы Nº 117-п); ул. 7- й Кирпичный завод Nº 7, д. 21 (в рамках Программы Nº 117−1); территория ТПК, д. 12 (в рамках Программы Nº 117-п); ул. Гоголя, д. 82; ул. Маршала Жукова, д. 152; ул. Молодогвардейская, д. 27. Многоквартирные дома, расположенные по адресам: пос. Биофабрика, д. 3; пос. Волжский, д. 5; ул. Гризодубовой, д. 33, подлежат расселению в р, а м к, а х реализации региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025 — 2026 годах, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28.08.2025 Nº 435-п.