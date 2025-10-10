В Омске решили «незамедлительно» расселить 37 домов

Как стало известно «СуперОмску» к заседанию комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка мэрией Омска подготовлена информация, где сообщается о «незамедлительном» расселении 37 многоквартирных домов. Речь идет о домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
Указанные многоквартирные дома расположены по следующим адресам:
— ул. Комсомольский городок, д. ЗА (подлежат расселению 145 жилых помещений, 144 жилых помещения расселено);
— ул. 50 лет Профсоюзов, д. 81 (подлежат расселению 146 жилых помещений, 140 жилых помещений расселено);
— ул. 50 лет Профсоюзов, д. 85 (подлежат расселению 153 жилых помещения, 146 жилых помещений расселено);
— ул. Авиагородок, д. 24 (подлежат расселению 20 жилых помещений, 19 жилых помещений расселено);
— ул. 4-я Транспортная, д. 50 (подлежат расселению 142 жилых помещения, 55 жилых помещений расселено);
— ул. Магистральная, д. 47 А (подлежат расселению 159 жилых помещений, 117 жилых помещений расселено);
— ул. 3-й Разъезд, д. 29 (подлежат расселению 52 жилых помещения, 49 жилых помещений расселено); — пос. Волжский, д. 5 (подлежат расселению 17 жилых помещений, 12 жилых помещений расселено);
— ул. Гризодубовой, д. 33 (подлежат расселению 23 жилых помещения, 1 жилое помещение расселено);
— ул. Энергетиков, д. 29 А (подлежат расселению 58 жилых помещений, 20 жилых помещений расселено);
— ул. О. Кошевого, д. 24 (подлежат расселению 1 жилых помещений, 4 жилых помещения расселено);
— ул. 20 лет РККА, д. 21 (подлежат расселению 49 жилых помещений, 2 жилых помещения расселено); — ул. 1- я Учхозная, д. 53 (подлежат расселению 1 жилых помещений, 1 жилое помещение расселено); — ул. Новостройка, д. 25 (подлежат расселению 11 жилых помещений, расселенных жилых помещений нет);
— ул. Хлебная, д. 23 (подлежат расселению 23 жилых помещения, 5 жилых помещений расселено); — ул. Новосортировочная, д. 23 (подлежит расселению 31 жилое помещение, 30 жилых помещений расселено);
— ул. 27- я Северная, д. 14 (подлежат расселению 8 жилых помещений, 2 жилых помещения расселено);
— ул. 2- я Совхозная, д. 60 А (подлежат расселению 4 жилых помещений, 2 жилых помещения расселено);
— ул. 2- я Линия, д. 59 (подлежат расселению 8 жилых помещений, 4 жилых помещения расселено); — ул. Волго-Донская, д. 4 (подлежат расселению 12 жилых помещений, расселенных жилых помещений нет);
— мкр. «Береговой», ул. П. Г. Косенкова, д. 30 (подлежат расселению 70 жилых помещений, 66 жилых помещений расселено);
— ул. 7- й Кирпичный завод Nº 7, д. 21 (подлежат расселению 17 жилых помещений, 16 жилых помещений расселено);
— территория ТПК, д. 12 (подлежат расселению 53 жилых помещения, 52 жилых помещения расселено); — ул. Менжинского, д. 20 (подлежит расселению 21 жилое помещение, расселенных жилых помещений нет);
— мкр. «Береговой», ул. Лесокомбинатская, д. 13 (подлежат р, а с с е л е н и ю 4 жилых помещения, расселенных жилых помещений нет);
— мкр. «Береговой», ул. Иртышская, д. 38 (подлежат р, а с с е л е н и ю 4 жилых помещения, расселенных жилых помещений нет);
— ст. Комбинатская, д. 3 (подлежат расселению 8 жилых помещений, расселенных жилых помещений нет);
— пер. Комбинатский, д. 14 (подлежат расселению 14 жилых помещений, расселенных жилых помещений нет);
— пер. Комбинатский, д. 12 (подлежат расселению 13 жилых помещений, расселенных жилых помещений нет);
— ул. Гоголя, д. 82 (подлежат расселению 8 жилых помещений, 3 жилых помещения расселено);
— ул. Маршала Жукова, д. 152 (подлежат расселению 64 жилых помещения, 3 жилых помещения расселено);
— ул. Молодогвардейская, д. 27 (полежат расселению 113 жилых помещений, расселенных жилых помещений нет);
— Mkp. «Береговой», ул. П. Г. Косенкова, д. 64 (подлежат расселению 4 жилых помещения, расселенных жилых помещений нет);
— мкр. «Береговой», ул. Иртышская, д. 35 (п о д л е ж, а т р, а с с е л е н и ю 4 жилых помещения, расселенных жилых помещений нет);
— ул. 6-я Западная, д. 5 (подлежат расселению 16 жилых помещений, 7 жилых помещений расселено); — мкр. «Береговой», ул. П .Г. Косенкова, д. 18 (подлежат расселению 8 жилых помещений, 1 жилое помещение расселено);
— пос. Биофабрика, д. 3 (подлежат расселению 10 жилых помещений, 6 жилых помещений расселено).
Таким образом, в указанных многоквартирных домах подлежат расселению 1 514 жилых помещений, из которых 907 — расселено.
В настоящее время осуществляются мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам: ул. Комсомольский городок, д. 3 А; ул. 50 лет Профсоюзов, д. 81 (в рамках Программы Nº 117-п); ул. 50 лет Профсоюзов, д. 85 (в рамках Программы Nº 117-п); ул. Авиагородок, д. 24; ул. 4- я Транспортная, д. 50; ул. Магистральная, д. 47А; ул. 3- й Разъезд, д. 29 (в рамках Программы Nº 117-п); ул. Энергетиков, д. 29 А; ул. Новосортировочная, д. 23; ул. 2-я Линия, д. 59; мкр. «Береговой», ул. П. Г. Косенкова, д. 30 (в рамках Программы Nº 117-п); ул. 7- й Кирпичный завод Nº 7, д. 21 (в рамках Программы Nº 117−1); территория ТПК, д. 12 (в рамках Программы Nº 117-п); ул. Гоголя, д. 82; ул. Маршала Жукова, д. 152; ул. Молодогвардейская, д. 27. Многоквартирные дома, расположенные по адресам: пос. Биофабрика, д. 3; пос. Волжский, д. 5; ул. Гризодубовой, д. 33, подлежат расселению в р, а м к, а х реализации региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025 — 2026 годах, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28.08.2025 Nº 435-п.
В докладе мэрии Омска к заседанию профильного комитета отмечается, что бюджетом города на 2025 год на реализацию мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 870 400 676,96 рублей.