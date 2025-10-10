В Новосибирской области под снегом остались тысячи гектаров урожая

Сильный снегопад 9 октября прервал завершающий этап уборочной кампании в Новосибирской области, сообщает Infopro54.
Местами на полях высота снега достигает 20 сантиметров, из-за чего сельхозтехника не может выйти в поле. Под снегом оказались зерновые, овощные и технические культуры.
Фермеры пока надеются на оттепель, которая позволит завершить уборку. Однако синоптики дают неблагоприятный прогноз — под снегом остаются урожаи на миллиарды рублей.
До снегопада в регионе успели убрать только 77% зерновых и менее половины технических культур. Минсельхоз области озвучит официальные данные о потерях 13 октября.