Ушедший британский бренд Dyson зарегистрировал товарный знак в РФ.

Dyson известен как премиум-бренд бытовой техники. Например, стоимость фенов компании составляет от 30 до 80 тысяч рублей. Российское юрлицо ООО «Дайсон» было ликвидировано в сентябре 2025 года после 18 лет работы на отечественном рынке.