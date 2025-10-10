В Узбекистане в три раза увеличат штрафы за продажу просроченных товаров и продуктов без срока годности

Теперь продавцам — не до шуток
Как следует из документа, Комитету по конкуренции поручено за два месяца подготовить и представить предложения об увеличении до трехкратного размера штрафов за реализацию и приём к реализации пищевых продуктов с истёкшим сроком годности, а также за продажу товаров, на которых отсутствует, но должна быть указана дата производства и срок хранения.
Сегодня, напомним, по статье 178 Административного кодекса (нарушение законодательства о конкуренции и защите прав потребителей) за такие нарушения физическим лицам грозит штраф от 1,2 млн до 4,1 млн сумов, а должностным лицам — от 2,8 млн до 4,1 млн сумов. После изменений суммы вырастут: для граждан — от 2,4 млн до 5,3 млн сумов, для должностных лиц — от 4,1 млн до 5,3 млн сумов. При этом товар, нарушивший закон, будет конфискован.
Автоматическая блокировка просрочки — только для «цифровых»
Важно: увеличение штрафов — не единственная мера. Как мы писали ранее, с 1 марта 2026 года в стране начнёт работать система автоматического контроля продажи просрочки: если у товара с цифровой маркировкой закончился срок годности, кассовый аппарат не позволит пробить чек — товар просто нельзя будет купить.
Однако, на сегодня такая система распространяется только на восемь категорий товаров, в то время как львиная доля продуктовой корзины узбеков по-прежнему не имеет цифровой маркировки и находится вне контроля автоматической системы. Ужесточение штрафов как раз и призвано закрыть этот пробел.
Будут прилавки для товаров на выходе
Среди новшеств — и цивилизованный подход к реализации товаров, чей срок годности подходит к концу. Проект предполагает появление в магазинах специальных прилавков, где такие продукты будут продаваться с заметной скидкой. Причём цена будет снижаться каждые 10 дней по мере приближения к финальному сроку хранения.
Зачем всё это?
По задумке законодателей, меры помогут уберечь покупателей от покупки опасных для здоровья продуктов, а также дисциплинируют бизнес: продавать просрочку станет невыгодно, а для честных предпринимателей появится инструмент реализовывать товары с минимальными потерями, не превращая их в отходы.
В итоге выигрывают все: потребитель получает больше гарантий, торговцы — прозрачные правила игры, а супермаркеты — дополнительный способ оптимизировать запасы. Теперь главное — чтобы новые правила реально работали, а штрафы не остались на бумаге.