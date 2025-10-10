В Узбекистане в три раза увеличат штрафы за продажу просроченных товаров и продуктов без срока годности

Сегодня, напомним, по статье 178 Административного кодекса (нарушение законодательства о конкуренции и защите прав потребителей) за такие нарушения физическим лицам грозит штраф от 1,2 млн до 4,1 млн сумов, а должностным лицам — от 2,8 млн до 4,1 млн сумов. После изменений суммы вырастут: для граждан — от 2,4 млн до 5,3 млн сумов, для должностных лиц — от 4,1 млн до 5,3 млн сумов. При этом товар, нарушивший закон, будет конфискован.