Более 33 тысяч человек переселили из аварийного жилья с 2019 года в Иркутской области

«Одна из наших ключевых целей — содействие модернизации ЖКХ, и для этого разработан и успешно реализуется ряд программ. Так, например, в Иркутской области по программе с привлечением льготных займов за счет средств ФНБ введено 23,4 км инженерных сетей и 7 объектов производственного назначения, что улучшило качество коммунальных услуг для свыше 20 тыс. человек. В Киренске завершаются работы по строительству сетей теплоснабжения и котельной. В рамках программы с финансовой поддержкой из федерального бюджета сейчас идут работы по реконструкции напорного трубопровода в Иркутске», — сказал гендиректор ФРТ Василий Купызин.