Более 33 тысяч человек переселили из аварийного жилья с 2019 года в Иркутской области

Более 33 тысяч человек переселили из аварийного жилья с 2019 года из Иркутска, Черемхово, Братска, Железногорска-Илимского, Шелехова, Вихоревки, Тулуна и других муниципалитетов Иркутской области при участии Фонда развития территорий под кураторством Минстроя РФ, рассказал губернатор области Игорь Кобзев. За 9 месяцев 2025 года уже проведен капремонт 271 дома, где проживает свыше 36 тысяч человек, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В Фонде капремонта Приангарья отмечают, что всего к концу года отремонтируют более тысячи многоквартирных домов. Отмечается, что в Иркутской области больше не осталось долгостроев. За время работы Фонда и правительства региона с помощью федеральных и региональных механизмов восстановлены права порядка тысячи пострадавших дольщиков.
«Одна из наших ключевых целей — содействие модернизации ЖКХ, и для этого разработан и успешно реализуется ряд программ. Так, например, в Иркутской области по программе с привлечением льготных займов за счет средств ФНБ введено 23,4 км инженерных сетей и 7 объектов производственного назначения, что улучшило качество коммунальных услуг для свыше 20 тыс. человек. В Киренске завершаются работы по строительству сетей теплоснабжения и котельной. В рамках программы с финансовой поддержкой из федерального бюджета сейчас идут работы по реконструкции напорного трубопровода в Иркутске», — сказал гендиректор ФРТ Василий Купызин.
Глава Фонда добавил, что также в регионе реализуется ряд проектов с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Например, в Тайшете строят школу, а в Иркутске и Усть-Куте модернизируют и строят объекты ЖКХ. На средства кредитов из казны приобретено 109 новых автобусов.
Напомним, в Черемхове завершается строительство двух девятиэтажных блок-секций по программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Стоимость строительства жилья общей площадью 5 тысяч кв. метров составила более 470 млн рублей. Летом в новые квартиры заехали 90 семей.