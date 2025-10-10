Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 20 октября в Казахстане стартует прием заявок на получение 1,5 млн тенге от государства

С 20 октября 2025 года в Казахстане стартует прием заявок на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Источник: Zakon.kz

В ведомстве уточняют, что подать обращение нужно на портале Business.enbek.kz (Портал).

Всего планируется выдача 270 грантов в 9 регионах страны: области Абай, Улытау, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской области и Шымкенте.

Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

Пресс-служба МТСЗН РК

Что необходимо сделать для подачи заявки:

  • зарегистрироваться на Портале;
  • пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
  • скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на Портал;
  • заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

Также, если у желающих отсутствует доступ к интернету или компьютеру, можно обратиться в центры обслуживания населения (ЦОН).

Кто может претендовать на грант:

  • зарегистрированные безработные;
  • индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет).

При этом, подчеркнули специалисты, претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с действующим статусом «кандас»;
  • межрегиональные переселенцы;
  • члены малообеспеченных семей;
  • член многодетной семьи (супруг/супруга);
  • лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
  • получатели пособия по потере кормильца.

Еще немаловажный факт: претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.

Далее в ведомстве детально расписали, на что можно получить грант и нельзя претендовать.

На что можно использовать грант:

приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

На что нельзя:

потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Порядок получения гранта

1. Презентация проекта на заседании комиссии.

Оценка по 5 критериям:

  • конкурентоспособность,
  • рынки сбыта,
  • финансовая устойчивость,
  • предпринимательские навыки,
  • создание рабочих мест.

2. Решение комиссии поступает в личный кабинет претендента на Портале.

При одобрении:

  • предоставление реквизитов;
  • подписание договора;
  • квартальные онлайн-отчеты.

Стоит отметить, что весь процесс проходит дистанционно, без посещения центров.

Затем грант выдается центрами трудовой мобильности по решению районной/городской комиссии.