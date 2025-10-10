Бензин в Крыму в пятницу можно купить на 79 заправках — список

«Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 79 автозаправочных станциях Крыма», — написал он в Telegram.
Согласно опубликованному списку, бензин марки Аи-92 есть на заправках в Алуште, Алупке, Армянске, Бахчисарае и районе, Белогорске и районе, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском районах, Красноперекопске, Симферополе и в пригороде, в Советском и Черноморском районах, Судаке, Ялте и Феодосии.
Аи-95 можно заправиться в Евпатории, Красноперекопске, Симферополе и ЯЛте.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.