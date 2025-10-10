Казахстан вошёл в число стран, где рентабелен майнинг биткойнов

Наибольшие затраты на электроэнергию для майнинга наблюдались в странах Европы. Например, в Ирландии добыча одного биткойна обходилась в 321,1 тыс. долл. США. Это было совершенно нерентабельно, так как расходы в 3,5 раза превышали стоимость этой криптовалюты на мировых рынках. Биткойны, добытые в США, тоже имели совершенно иную юнит-экономику. При цене этой криптовалюты в 92,2 тыс. долл. США майнить её, отдавая только за электричество 107,3 тыс. долл. США, было совершенно невыгодно. Однако ситуация быстро меняется. В августе 2025 года цена биткойна достигла своего исторического максимума: 124,5 тыс. долл. США. Значит, экономический фактор на крипторынке для США уже выглядит иначе. Европейские же майнеры пока по-прежнему в убытке.