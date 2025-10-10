Прикамцы хранят на банковских счетах свыше 711 млрд рублей: это в 2,5 раза больше бюджета края

«На повышенный процент вправе рассчитывать те, кто получает государственную поддержку. Социальный вклад можно открыть на год на сумму до 50 тысяч рублей. При этом проценты будут начисляться по самой высокой ставке, которая есть в этом банке для депозитов сроком от месяца до года. Социальный счет не ограничен по сумме, но начисляемый на минимальный остаток процент будет зависеть от количества денег на счете», — пояснил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.