Прикамцы хранят на банковских счетах свыше 711 млрд рублей: это в 2,5 раза больше бюджета края

«В среднем на каждого жителя Прикамья сейчас приходится порядка чуть более 286 тысяч рублей на депозитах и банковских счетах», — рассказали «ФедералПресс» в Отделении Центробанка по Пермскому краю.
Большую часть средств жители региона хранят в рублях: на вклады в иностранной валюте приходится около 3% всех денег на банковских счетах. За год объем вкладов в иностранной валюте уменьшился на 15%, тогда как в рублях он увеличился на 22%.
Напомним, что с 1 июля 2025 года в России граждане с низкими доходами получили возможность открывать социальные счета и вклады с максимальными ставками.
«На повышенный процент вправе рассчитывать те, кто получает государственную поддержку. Социальный вклад можно открыть на год на сумму до 50 тысяч рублей. При этом проценты будут начисляться по самой высокой ставке, которая есть в этом банке для депозитов сроком от месяца до года. Социальный счет не ограничен по сумме, но начисляемый на минимальный остаток процент будет зависеть от количества денег на счете», — пояснил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что правительство Прикамья разработало проект регионального бюджета на ближайшую трехлетку. Все три года он будет дефицитный. Так, на 2026 год доходы краевой казны планируются в размере 276,1 млрд рублей, а расходы достигнут почти 303 млрд рублей. Для покрытия дефицита власти региона планируют брать бюджетные и коммерческие кредиты. Предполагается, что к 2029 года госдолг края превысит 89 млрд рублей. Глава региона Дмитрий Махонин попросил депутатов Заксобрания Прикамья конструктивно подойти к принятию трехлетнего бюджета и не скатиться в популизм.