Ozon перестроил маршруты доставки из-за ситуации на границе Казахстана и России

В Ozon сообщили, что перестроены маршруты доставки из-за очередей на границе Казахстана и России. Компания заверила, что сроки доставки для большинства товаров остаются стабильными.

Источник: shutterstock

В маркетплейсе подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на казахстанско-российской границе и ее влияние на логистику.

Сроки доставки остаются стабильными

Несмотря на очереди и дополнительные проверки грузов, сроки доставки для большинства товаров остаются стабильными.

Несмотря на временные затруднения в логистических маршрутах, для подавляющего большинства товаров на Ozon.kz сохраняются стабильные сроки доставки.

говорится в сообщении пресс-службы компании

Временные ограничения коснулись части ассортимента.

В Ozon отметили, что временно ограничили доставку небольшой части товаров — в первую очередь тех, которые требуют более длительного контроля и прохождения границы.

Мы уже ведем работу по адаптации логистических цепочек и планируем вернуть временно недоступные позиции в ближайшее время.

уточнили в маркетплейсе

Казахстанские пользователи пожаловались, что часть товаров, ранее доступных для заказа на Ozon.kz, теперь невозможно оформить из-за пометки «недоступно для доставки в ваш регион». По их словам, ограничения в основном коснулись зоотоваров — в частности, российских кормов для животных, витаминных комплексов и ветеринарных препаратов.