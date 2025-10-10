Ozon перестроил маршруты доставки из-за ситуации на границе Казахстана и России

В маркетплейсе подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на казахстанско-российской границе и ее влияние на логистику.
Сроки доставки остаются стабильными
Несмотря на очереди и дополнительные проверки грузов, сроки доставки для большинства товаров остаются стабильными.
Несмотря на временные затруднения в логистических маршрутах, для подавляющего большинства товаров на Ozon.kz сохраняются стабильные сроки доставки.
Временные ограничения коснулись части ассортимента.
В Ozon отметили, что временно ограничили доставку небольшой части товаров — в первую очередь тех, которые требуют более длительного контроля и прохождения границы.
Мы уже ведем работу по адаптации логистических цепочек и планируем вернуть временно недоступные позиции в ближайшее время.
Казахстанские пользователи пожаловались, что часть товаров, ранее доступных для заказа на Ozon.kz, теперь невозможно оформить из-за пометки «недоступно для доставки в ваш регион». По их словам, ограничения в основном коснулись зоотоваров — в частности, российских кормов для животных, витаминных комплексов и ветеринарных препаратов.