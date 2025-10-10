Ozon перестроил маршруты доставки из-за ситуации на границе Казахстана и России

Казахстанские пользователи пожаловались, что часть товаров, ранее доступных для заказа на Ozon.kz, теперь невозможно оформить из-за пометки «недоступно для доставки в ваш регион». По их словам, ограничения в основном коснулись зоотоваров — в частности, российских кормов для животных, витаминных комплексов и ветеринарных препаратов.