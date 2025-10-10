Строительство метро к будущему терминалу ВСМ стартует в Петербурге

По его словам, скоро начнется работа второго проходческого щита «Вера» на строящейся Красносельско-Калиннской линии метро. Новый механизм начнет прокладывать тоннели между станциями «Каретная» и «Путиловская». Дополнительно планируется запуск ещё одного щита в тестовом режиме.