Строительство метро к будущему терминалу ВСМ стартует в Петербурге

Строительство станции метро «Лиговский проспект-2», предназначенной для обслуживания терминала ВСМ в Петербурге, будет значительно ускорено благодаря изменению маршрута прокладки тоннелей новой веткой подземки. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «78».
По его словам, скоро начнется работа второго проходческого щита «Вера» на строящейся Красносельско-Калиннской линии метро. Новый механизм начнет прокладывать тоннели между станциями «Каретная» и «Путиловская». Дополнительно планируется запуск ещё одного щита в тестовом режиме.
Тестовая проходка начнётся от станции «Каретная» в направлении «Лиговского проспекта». Проходка определённого участка позволит ускорить строительство станции «Лиговский проспект-2». Это важный этап подготовки инфраструктуры города к проекту высокоскоростной магистрали.
Ранее эскиз внешнего вида административного здания вестибюля будущей станции метро был отобран в результате открытого архитектурного конкурса, завершившегося в июле текущего года. Эта станция станет ключевым элементом транспортного узла, обеспечивающим удобную пересадку пассажиров между новым терминалом ВСМ Петербург-Москва и городской подземкой.
