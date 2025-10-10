Рабочие профессии остаются самыми востребованными в Казахстане

В сентябре на Электронной бирже труда «Enbek.kz» (ЭБТ) опубликовано 138,2 тыс. вакансий и 130,6 тыс. резюме. Таким образом, в сравнении с августом спрос сократился на целых 42,4% (-101,6 тыс.), а предложение — всего на 5,7% (-7,9 тыс.). При этом каждая вторая вакансия была размещена для соискателей рабочих профессий.
Наиболее активной снова оказалась оказалась сфера образования — на неё пришлось свыше 55 тыс. вакансий (40%). Еще 16,3 тыс. вакансий опубликовали по «прочим видам услуг» (≈12%), а 10 тыс. — в сфере здравоохранения и социального обслуживания (≈7%). В целом спрос превышал предложение на 7,6 тыс.
В сентябре чаще всего требовались сотрудники на среднеквалифицированные позиции (57 тыс. вакансий), чуть реже — на высококвалифицированные (49 тыс.), и реже всего на неквалифицированные (32,2 тыс.). Со стороны предложения преобладали резюме высококвалифицированных соискателей — 55,4 тыс., далее идут соискатели со средней квалификацией — 47,7 тыс., и неквалифицированные — 27,5 тыс. Таким образом, в сентябре работодатели чаще искали кадры средней квалификации, тогда как среди соискателей лидировали специалисты высокой квалификации.
Наиболее активно вакансии публиковали работодатели в мегаполисах — Астане (11,4 тыс. ед.) и Алматы (10,2 тыс. ед.), а также в Павлодарской области — 9,4 тыс. вакансий. Со стороны предложения традиционно лидируют южные регионы: в Туркестанской области размещено 15,7 тыс. резюме, в г. Шымкент — 9 тыс., в Кызылординской области — 8,5 тыс.
Каждая вторая вакансия в сентябре (68 тыс. ед.) была размещена для соискателей рабочих профессий, в том числе 39% (26,3 тыс.) из них опубликовали предприятия реального сектора экономики. Среди рабочих профессий основной спрос пришелся на работников с квалификацией в области производства (23,5 тыс. ед.), транспорта и логистики (5,9 тыс.) и образования и воспитания (4,4 тыс. ед.). Среди конкретных специальностей наибольший спрос был на водителей автомобиля (2 тыс. вакансий), помощников воспитателя (1,8 тыс.) и санитаров/санитарок (1,7 тыс.).
В возрастном разрезе каждое второе резюме размещено соискателем моложе 34 лет — 63,8 тыс. ед., внутри этой группы наиболее активно размещали соискатели в возрасте 16−24 лет (28 тыс. ед.). Каждое четвертое резюме пришлось на соискателей среднего возраста (35−44 лет) — 33 тыс. ед. Еще 17% (22,5 тыс. ед.) — на возраст 45−54 лет, тогда как на соискателей предпенсионного возраста пришлось 9% (11,3 тыс. ед.) всех резюме. В гендерном разрезе женщины были активнее — на ЭБТ на их долю пришлось 59% всех размещенных резюме. При этом каждое второе такое резюме было размещено на вакансии высококвалифицированного труда.
В сентябре самые высокие оклады, предлагаемые работодателями, были на должности главного строителя (~705 тыс. тенге), машиниста установки по бурению стволов шахт (~700 тыс. тенге) и заместителя начальника участка в добывающей промышленности (~681 тыс. тенге). В свою очередь самые большие зарплатные ожидания были у соискателей на должность пилота коммерческих авиалайнеров (~2,8 млн тенге), технического директора в IT-секторе (1,4 млн тенге) и начальника отдела в строительстве (~1,2 млн тенге).
Таким образом, в сентябре сохранялся сезонный фактор спроса: по-прежнему лидируют вакансии в сфере образования и воспитания. Демографические различия регионов продолжают определять соотношение спроса и предложения, поддерживая высокую активность в мегаполисах и промышленно развитых областях. Половина всех вакансий пришлась на рабочие профессии, что подчеркивает их ключевую роль в структуре занятости.