Рабочие профессии остаются самыми востребованными в Казахстане

В возрастном разрезе каждое второе резюме размещено соискателем моложе 34 лет — 63,8 тыс. ед., внутри этой группы наиболее активно размещали соискатели в возрасте 16−24 лет (28 тыс. ед.). Каждое четвертое резюме пришлось на соискателей среднего возраста (35−44 лет) — 33 тыс. ед. Еще 17% (22,5 тыс. ед.) — на возраст 45−54 лет, тогда как на соискателей предпенсионного возраста пришлось 9% (11,3 тыс. ед.) всех резюме. В гендерном разрезе женщины были активнее — на ЭБТ на их долю пришлось 59% всех размещенных резюме. При этом каждое второе такое резюме было размещено на вакансии высококвалифицированного труда.