Под Казанью могут построить мусоросжигательный комплекс

Под Казанью планируется строительство комплекса термического обезвреживания и утилизации отходов серии «Нефрит-Р». Проект выносится на общественное обсуждение. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном портале мэрии Казани.

Установка предназначена для обезвреживания и утилизации накопленных отходов — производственных, бытовых, медицинских и биологических. Объект будет вынесен на обсуждение 16 октября.

Заказчиком проекта выступает ООО «НПО “Нефрит”», организатором обсуждений — Исполком Казани.

Ранее в Казани собирались построить мусоросжигательный завод, однако в июне глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил президенту России Владимиру Путину, что строительство завода приостановлено из-за нехватки средств.