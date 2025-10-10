Под Казанью могут построить мусоросжигательный комплекс

Установка предназначена для обезвреживания и утилизации накопленных отходов — производственных, бытовых, медицинских и биологических. Объект будет вынесен на обсуждение 16 октября.
Заказчиком проекта выступает ООО «НПО “Нефрит”», организатором обсуждений — Исполком Казани.
Ранее в Казани собирались построить мусоросжигательный завод, однако в июне глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил президенту России Владимиру Путину, что строительство завода приостановлено из-за нехватки средств.