На Кубани строят и обновляют 48 котельных и теплотрасс к отопительному сезону. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
За счет средств инвесторов в регионе модернизируют 37 объектов. Еще 11 котельных и теплотрасс построят по краевой госпрограмме. В эксплуатацию сдали новые объекты теплоснабжения в Тимашевском, Брюховецком, Крыловском и Кореновском районах. В семи муниципалитетах работы завершают.
В Кореновском районе новую котельную построили в хуторе Анапском. Она обеспечит теплом школу № 10. Котельную, заменившую старую систему, построили по улице Партизанской.
Коммунальные сети обновляют и по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2025 году на работы направлено 405 млн рублей. Специалисты заменят 27 участков теплотрасс в девяти районах.