Московская компания требует с банкротящегося воронежского «Евродорстроя» 34 млн

В сентябре «Главстройпроект» подал аналогичный иск к воронежской компании. В нем указывалось, что в рамках банкротства «Евродорстроя» был оспорен платеж по договору субподряда, и с московской фирмы в пользу ответчика было взыскано 49 млн руб. Однако истец отмечает, что работы по договору были выполнены и приняты «Евродорстроем», а значит, «Главстройпроект» вправе добиваться применения принципа сальдирования в отношении большей части взысканной суммы. Следующее заседание по делу назначено на 22 октября.