Трафик по «Обходу Хабаровска» за лето вырос на 53%

Интенсивность движения по «Обходу Хабаровска» выросла более чем на 50%. Сейчас в среднем в сутки по автодороге проезжает почти 12 тысяч автомобилей. Таким образом, в месяц число пользователей составляет более половины населения Хабаровска. За период с мая по сентябрь трафик вырос на 53%. Наибольший прирост был зафиксирован в апреле и мае. Всего с момента начала эксплуатации по «Обходу Хабаровска» проехало свыше 9 миллионов автомобилей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Группы «ВИС».
«Рост трафика мы связываем не только с тем, что автомобилисты привыкли к более удобному маршруту, но и с созданными дополнительными сервисами. Сегодня проезд по “Обходу Хабаровска” ничем не отличается от подобных дорог в центральной части России — это возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью транспондеров, служба аварийных комиссаров, разрешённая скорость движения 110 км в час. Планируемое продление концессионной дороги в сторону острова Большой Уссурийский, несомненно, сделает трассу ещё более востребованной», — отметил генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин.
Движение по «Обходу Хабаровска» открылось в июле 2022 года. По условиям концессионного соглашения с Хабаровским краем Группа «ВИС» осуществляет коммерческую и техническую эксплуатацию автодороги до 2031 года, для этого в составе холдинга была создана специализированная компания-оператор.
На «Обходе Хабаровска» протяжённостью 27,1 км построено 5 транспортных развязок, 24 моста и путепровода, действуют 5 пунктов взимания платы. Концессия задумывалась как один из этапов создания нового трансграничного автомобильного маршрута, который позволит осуществить сопряжение транспортных систем Хабаровского края с приграничными районами КНР. В настоящее время прорабатывается возможность строительства следующего этапа «Обхода Хабаровска», который обеспечит примыкание дороги к федеральной трассе А-370 «Уссури». Участок протяжённостью около 5 км позволит решить проблему образовавшегося «узкого горлышка» на выезде с трассы и обеспечит дополнительный прирост трафика.
В силу географического положения Хабаровский край играет роль транзитного региона федерального значения. Близость к Китаю, ключевому внешнеторговому партнёру России, формирует уникальные логистические преимущества, значимые для всей страны. Планируемое открытие пограничного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский придаёт проекту по продлению «Обхода Хабаровска» особую актуальность в развитии приграничной территории.