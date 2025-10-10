Трафик по «Обходу Хабаровска» за лето вырос на 53%

Интенсивность движения по «Обходу Хабаровска» выросла более чем на 50%. Сейчас в среднем в сутки по автодороге проезжает почти 12 тысяч автомобилей. Таким образом, в месяц число пользователей составляет более половины населения Хабаровска. За период с мая по сентябрь трафик вырос на 53%. Наибольший прирост был зафиксирован в апреле и мае. Всего с момента начала эксплуатации по «Обходу Хабаровска» проехало свыше 9 миллионов автомобилей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Группы «ВИС».