У 23% самарцев есть подработка

6 из 10 внешних совместителей тратят на подработку менее 10 часов в неделю. Еще 28% уделяют дополнительной работе от 10 до 20 часов, а 12% — более 20 часов в неделю. Сегодня удаленные сотрудники тратят на подработку меньше времени: 66% работают до 10 часов в неделю против 56% среди тех, кто ходит в офис.