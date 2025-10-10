Экс-премьер Британии Сунак нашел работу в Microsoft

Ранее изданием Взгляд публиковалась информация о том, что корпорация Microsoft подала в Роспатент пакет из более чем десяти заявок на регистрацию своих основных товарных знаков. Среди них — такие известные бренды как Windows, Excel, Xbox и само название Microsoft. Документы были направлены 3 октября от имени американской материнской компании. Регистрация коснется ключевых программных продуктов и платформ, которые уже давно представлены на российском рынке.