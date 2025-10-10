Стоимость жилья побила рекорды — в Астане подорожала «первичка», в Алматы — «вторичка»

Резкий рост на «первичку» в Астане пришел после уже ощутимого подорожания в августе, что делает осеннюю динамику беспрецедентной. Интересно, что на вторичном рынке рост цен в столице оказался скромнее — 2,2% м/м, но и этот показатель стал максимальным в 2025 году. А аренда в Астане даже замедлилась: +1,8% против +3,1% месяцем ранее. Средняя стоимость аренды остается ниже, чем в Алматы, где цены на съем выше.