Объяснены неожиданные риски при возможной отмене режима самозанятости

Ранее Совфед ФС РФ предложил кабинету министров проанализировать итоги эксперимента по налогообложению профессионального дохода и рассмотреть досрочное завершение режима в 2026 году. Специальный налоговый режим позволил легализоваться тем, кто работает на себя с годовым доходом до 2,4 млн рублей. По оценкам платформы, отмена механизма затронет прежде всего сферы доставки, HoReCa (гостиничный бизнес и рестораны, а также кафе, бары, пабы и кейтеринговые службы, предлагающие людям питание и размещение вне дома), торговли и бытовых услуг.