Объяснены неожиданные риски при возможной отмене режима самозанятости

Прекращение действия специального налогового режима для самозанятых граждан способно спровоцировать расширение теневого сектора экономики и сокращение бюджетных поступлений. Согласно результатам исследования платформы «Консоль», имеющимся в распоряжении ТАСС, до 40% участников рынка могут вернуться к нелегальным схемам работы.
Ранее Совфед ФС РФ предложил кабинету министров проанализировать итоги эксперимента по налогообложению профессионального дохода и рассмотреть досрочное завершение режима в 2026 году. Специальный налоговый режим позволил легализоваться тем, кто работает на себя с годовым доходом до 2,4 млн рублей. По оценкам платформы, отмена механизма затронет прежде всего сферы доставки, HoReCa (гостиничный бизнес и рестораны, а также кафе, бары, пабы и кейтеринговые службы, предлагающие людям питание и размещение вне дома), торговли и бытовых услуг.
Исследование показывает, что среднемесячный доход самозанятого составляет 80 131 рубль, а годовой — около 961 572 рублей. При текущей ставке 4−6% годовой налог не превышает 48 тысяч рублей. Переход на общую систему налогообложения с НДФЛ 13% и страховыми взносами 30% увеличит фискальную нагрузку до 414 тысяч рублей ежегодно, что в восемь раз превышает текущие платежи.
Экспериментальный режим рассчитан до конца 2028 года, однако существует вероятность его преобразования в постоянный формат. Руководитель проектов развития «Консоль» Александр Авдеев полагает, что в случае отмены наиболее уязвимыми окажутся розничная торговля, сфера гостеприимства, логистика, IT и креативные индустрии.
Согласно статистике платформы, 53% самозанятых — мужчины, почти половина (48%) относится к возрастной категории 18−25 лет. Географически лидируют Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.
Напомним, с 2019 года для самозанятых действуют льготные ставки: 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП. Эксперимент по специальному налоговому режиму продолжается до 31 декабря 2028 года.
Читайте также: В Совфеде неожиданно предложили досрочно завершить эксперимент с самозанятыми.