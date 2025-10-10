Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объяснены неожиданные риски при возможной отмене режима самозанятости

Прекращение действия специального налогового режима для самозанятых граждан способно спровоцировать расширение теневого сектора экономики и сокращение бюджетных поступлений.

Прекращение действия специального налогового режима для самозанятых граждан способно спровоцировать расширение теневого сектора экономики и сокращение бюджетных поступлений. Согласно результатам исследования платформы «Консоль», имеющимся в распоряжении ТАСС, до 40% участников рынка могут вернуться к нелегальным схемам работы.

Ранее Совфед ФС РФ предложил кабинету министров проанализировать итоги эксперимента по налогообложению профессионального дохода и рассмотреть досрочное завершение режима в 2026 году. Специальный налоговый режим позволил легализоваться тем, кто работает на себя с годовым доходом до 2,4 млн рублей. По оценкам платформы, отмена механизма затронет прежде всего сферы доставки, HoReCa (гостиничный бизнес и рестораны, а также кафе, бары, пабы и кейтеринговые службы, предлагающие людям питание и размещение вне дома), торговли и бытовых услуг.

Исследование показывает, что среднемесячный доход самозанятого составляет 80 131 рубль, а годовой — около 961 572 рублей. При текущей ставке 4−6% годовой налог не превышает 48 тысяч рублей. Переход на общую систему налогообложения с НДФЛ 13% и страховыми взносами 30% увеличит фискальную нагрузку до 414 тысяч рублей ежегодно, что в восемь раз превышает текущие платежи.

Экспериментальный режим рассчитан до конца 2028 года, однако существует вероятность его преобразования в постоянный формат. Руководитель проектов развития «Консоль» Александр Авдеев полагает, что в случае отмены наиболее уязвимыми окажутся розничная торговля, сфера гостеприимства, логистика, IT и креативные индустрии.

Согласно статистике платформы, 53% самозанятых — мужчины, почти половина (48%) относится к возрастной категории 18−25 лет. Географически лидируют Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

Напомним, с 2019 года для самозанятых действуют льготные ставки: 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП. Эксперимент по специальному налоговому режиму продолжается до 31 декабря 2028 года.

Читайте также: В Совфеде неожиданно предложили досрочно завершить эксперимент с самозанятыми.

Узнать больше по теме
Александр Авдеев: биография, карьера и личная жизнь губернатора Владимирской области
Уроженец Калуги и выпускник факультета машиностроения стал в 2021 году врио губернатора Владимирской области. Через год Александр Авдеев официально возглавил регион: собрали главное из биографии чиновника.
Читать дальше