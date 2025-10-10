Ричмонд
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 16,5% до 18%

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. Национальный банк Казахстана принял решение о повышении базовой ставки до 18%.

Источник: Sputnik.kz

Смягчение денежно-кредитных условий на фоне ускорения инфляции, признаков превышения спроса над расширением предложения и активной фискальной политики потребовало значимой реакции для стабилизации инфляционной динамики и предотвращения рисков образования инфляционной спирали.

отметили в Нацбанке

Рост инфляции зафиксирован по всем основным метрикам. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9% и превысила прогноз.

Рост экономики за январь-август 2025 года ускорился до 6,5% в годовом выражении.

Рост концентрируется в секторах, зависящих от бюджетной экспансии и внутреннего потребления. Усиливаются признаки превышения спроса над возможностями предложения, что вызывает соответствующий рост импорта. Дополнительный импульс создают активное потребительское кредитование и высокие инфляционные ожидания.

сообщили в Нацбанке

Также Национальный регулятор сообщил, что продолжит внимательно оценивать баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов, динамику и траекторию замедления инфляции. В случае, если текущий уровень жесткости окажется недостаточным для стабилизации инфляции, будет рассмотрена целесообразность дополнительного ужесточения.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 28 ноября 2025 года. Предыдущее Нацбанк принимал в августе, тогда он сохранил ее на уровне 16,5%.

Тогда Национальный регулятор сообщил, что прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год улучшен до 5,5−6,5%. А прогноз на 2026-й сохранен на уровне 4−5%.