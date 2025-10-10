Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД оштрафовали на 300 тыс. рублей за пожароопасные вокзалы в Челябинске

ОАО «РЖД» оштрафовали на 300 тыс. рублей за пожароопасные вокзалы в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про пригородный ж/д вокзал и вокзал станции Челябинск-Главный.

«Выявлены нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности в части работоспособности противодымной вентиляции, сигнализации в коридорах подвальных помещений, также установлено хранение оборудования и мебели в подвальном этаже», — прокомментировали в транспортной прокуратуре.

Были возбуждены дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

«Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, ответственным должностным лицам организации назначено наказание в виде предупреждение», — говорится в комментарии.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.