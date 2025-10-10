РЖД оштрафовали на 300 тыс. рублей за пожароопасные вокзалы в Челябинске

Речь идет про пригородный ж/д вокзал и вокзал станции Челябинск-Главный.
«Выявлены нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности в части работоспособности противодымной вентиляции, сигнализации в коридорах подвальных помещений, также установлено хранение оборудования и мебели в подвальном этаже», — прокомментировали в транспортной прокуратуре.
Были возбуждены дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
«Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, ответственным должностным лицам организации назначено наказание в виде предупреждение», — говорится в комментарии.
Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.