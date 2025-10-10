Ричмонд
Минтруд назвал размер прожиточного минимума в Омской области на 2026 год

Как стало известно «СуперОмске», в Министерстве труда и соцразвития Омской области подготовили проект об установлении прожиточного минимума на 2026 год.

Величину прожиточного минимума в расчете на душу населения предлагается установить в размере 16 477 рублей; по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 17 960 рублей; для пенсионеров — 14 170 рублей; для детей — 15 983 рубля.

«Проект постановления согласован с областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

До 14 октября проект будет находиться на антикоррупционной экспертизе. Если документ будет принят, прожиточный минимум в сравнении с уровнем 2025 года вырастет с 1 января в расчете на душу населения на 1 049 рублей, для трудоспособного населения — на 1 144 рубля, для пенсионеров — на 902 рубля, для детей — на 1 018 рублей.

Напомним, прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат, а также влияет на размер этих выплат.