Минтруд назвал размер прожиточного минимума в Омской области на 2026 год

Величину прожиточного минимума в расчете на душу населения предлагается установить в размере 16 477 рублей; по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 17 960 рублей; для пенсионеров — 14 170 рублей; для детей — 15 983 рубля.
«Проект постановления согласован с областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
До 14 октября проект будет находиться на антикоррупционной экспертизе. Если документ будет принят, прожиточный минимум в сравнении с уровнем 2025 года вырастет с 1 января в расчете на душу населения на 1 049 рублей, для трудоспособного населения — на 1 144 рубля, для пенсионеров — на 902 рубля, для детей — на 1 018 рублей.
Напомним, прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат, а также влияет на размер этих выплат.