Минтруд назвал размер прожиточного минимума в Омской области на 2026 год

До 14 октября проект будет находиться на антикоррупционной экспертизе. Если документ будет принят, прожиточный минимум в сравнении с уровнем 2025 года вырастет с 1 января в расчете на душу населения на 1 049 рублей, для трудоспособного населения — на 1 144 рубля, для пенсионеров — на 902 рубля, для детей — на 1 018 рублей.