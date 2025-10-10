Почти до 13% ускорилась годовая инфляция в сентябре в Казахстане

«Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9% (в августе — 12,2%), превысив прогноз Нацбанка», — говорится в сообщении Нацбанка, в пятницу.
Согласно информации, рост цен на продовольственные товары в сентябре составил 12,7% в годовом выражении, на непродовольственные товары — ускорился до 10,8%, услуг — сохранился на уровне 15,3%.
Рост месячной инфляции составил 1,1%.
Инфляционные ожидания населения на горизонте 12 месяцев остаются повышенными, ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год повышены с 11,3% до 12%. Усиливаются риски со стороны мировых рынков продовольствия. Рекордный за последние годы рост цен отмечается в категориях мяса и растительных масел. Их динамика в условиях активного экспорта транслируется в повышение внутренних цен, отмечает Нацбанк.