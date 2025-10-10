Ричмонд
Крупный белорусский банк объявил о снижении ставок по кредиту на жилье

«Белинвестбанк» сказал про снижение ставок по кредитам на покупку строящегося жилья.

Источник: Комсомольская правда

Крупный белорусский банк объявил о снижении ставок по кредиту на жилье. Подробности площадке недвижимости Realt.by сообщили в пресс-службе «Белинвестбанка».

Так, с 10 октября 2025 года, банк объявил о снижении процентной ставки по кредитам на покупку строящегося жилья. Вместо 15,5% она составит 14,9%. Первоначальный взнос окажется от 10%. Что касается сроков кредитования, то это могут быть 10 или от 15 до 20 лет.

Ранее «Беларусбанк» существенно снизил ставки по кредитам на жилье в октябре 2025.

Кстати, банки начали принимать валюту с дефектами и пятнами после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.

Вместе с тем Нацбанк сказал про три миллиона рублей, которые мошенники украли у белорусов.

