Крупный белорусский банк объявил о снижении ставок по кредиту на жилье

Так, с 10 октября 2025 года, банк объявил о снижении процентной ставки по кредитам на покупку строящегося жилья. Вместо 15,5% она составит 14,9%. Первоначальный взнос окажется от 10%. Что касается сроков кредитования, то это могут быть 10 или от 15 до 20 лет.