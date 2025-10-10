Базовая ставка достигла рекорда: что изменится для казахстанцев

Национальный банк РК 10 октября повысил базовую ставку сразу на 1,5 процентного пункта, до 18%. Произошло это впервые с марта 2025 года. Текущий показатель является максимальным за всю историю наблюдений.
Причины, из-за которых было принято решение повысить базовую ставку, просты:
- высокая инфляция, которая растет быстрее, чем прогнозировалось — в сентябре она добралась до 12,9%;
- перегрев спроса — люди тратят деньги быстрее, чем может предложить спрос;
- ослабление тенге — в сентябре курс доллара побил исторический рекорд.
Важно понимать, что текущее повышение не пройдет незамеченным для казахстанцев. Отметим самые значимые изменения, которые могут произойти.
Кредиты
С ростом базовой ставки могут начать повышать проценты по кредитам и банки. Дело в том, что, прежде чем выдать заем клиенту, банки сами занимают деньги под проценты, зависящие от базовой ставки — чем она выше, тем дороже обходятся им средства.
Другими словами, чтобы восполнить потери, банки могут начать повышать ставки по кредитам, что сделает их менее доступными для населения.
Депозиты
С депозитами работает такой же механизм, как и с кредитами. На фоне повышения базовой ставки многие банки могут начать активнее повышать проценты и по своим вкладам.
Логика банков проста — дешевле «занять» деньги у населения и положить их на депозит, чтобы потом выдавать на эти средства кредиты под более высокие проценты. Это выгодно как самим банкам, так и их вкладчикам.
Таким образом, тенговые депозиты могут стать еще более привлекательными для населения, что также поможет укрепиться и национальной валюте.
Курс тенге
Повышение базовой ставки также помогает удерживать курс тенге. Когда кредиты становятся дороже, люди и бизнес меньше занимают и больше копят — чаще в тенге, ведь именно по ним растут ставки вознаграждения.
В итоге спрос на национальную валюту растет, что влияет на ее ценность.
Инфляция
Все эти факторы косвенно влияют на инфляцию в стране. Дело в том, что при меньшей доступности кредитов население начинает реже их оформлять. А с учетом повышения ставок по депозитам многие казахстанцы предпочтут не потратить деньги, а отложить их:
- с одной стороны это снизит покупательную активность граждан и приведет к охлаждению экономики, а снижение спроса, как правило, приводит к снижению цен на товары и услуги или, как минимум, к замедлению их роста;
- с другой стороны, ужесточение денежно-кредитной политики может негативно повлиять на бизнес, которому придется занимать средства под более высокие проценты. Некоторые предприниматели предпочтут не вкладываться в развитие, а попытаться удержать то, что уже имеют — в таких условиях экономика может сильно замедлиться.
Таким образом, повышение базовой ставки до 18% может иметь далеко идущие последствия, как положительные для страны, так и негативные.