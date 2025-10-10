В Волгограде отопление включили в 86% многоквартирных домов

Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день теплом обеспечено около 86% многоквартирных домов, подключенных к центральной системе отопления. Все еще продолжается поэтапный запуск всех систем теплоснабжения. Коммунальные службы и управляющие компании следят за тем, чтобы была обеспечена плавная подача теплоносителя до конечного потребителя.