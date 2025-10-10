Ричмонд
В Волгограде отопление включили в 86% многоквартирных домов

С 6 по 13 октября доступ к коммунальному ресурсу должны получить все объекты, подключенные к центральной системе отопления.

Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день теплом обеспечено около 86% многоквартирных домов, подключенных к центральной системе отопления. Все еще продолжается поэтапный запуск всех систем теплоснабжения. Коммунальные службы и управляющие компании следят за тем, чтобы была обеспечена плавная подача теплоносителя до конечного потребителя.

Кроме того, ведется подача тепла в социальные объекты. Так, ресурс получают уже более 700 детских садов, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения.

В связи со стартом отопительного сезона жителей многоквартирных домов убедительно просят оказывать содействие представителям управляющих компаний и при необходимости предоставлять специалистам доступ к элементам системы отопления, расположенным в помещениях.

Также волгоградцы могут получить консультацию или сообщить о проблемах в единый диспетчерский центр по номеру (8442) 333−134.