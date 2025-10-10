Ричмонд
Белстат: годовая инфляция в Беларуси замедляется

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Инфляция в годовом выражении в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составила 7,1%, следует из данных, опубликованных на официальном сайте Белстата.

Источник: Sputnik.by

В июле годовая инфляция составляла 7,4%, а потом начала постепенно замедляться. Так, в августе этот показатель был уже на уровне 7,2%, а в сентябре — 7,1%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года составил 100,5%, с декабрем 2024 года — 105,8%

говорится в сообщении пресс-службы профильного комитета

В таблице Белстата приводятся данные, согласно которым цены на продовольственные товары в сентябре этого года по сравнению с декабрем 2024-го увеличились на 6,9%, а в сравнении с сентябрем 2024 года — на 9,8%.

За аналогичный период по отношению к концу прошлого года непродовольственные товары прибавили в стоимости 2,9%, а в годовом выражении — также 2,9%.

Что касается услуг, то за последние девять месяцев они подорожали на 7,6%, а в годовом выражении — на 7,9%.