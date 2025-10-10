В Омске собираются развивать производство березовых палочек для мороженого

Как обратил внимание «СуперОмск», потребность в финансировании проекта составляет 100 миллионов рублей в год. Предполагается, что за год можно будет выпускать 70 млн палочек для мороженого, 50 млн палочек для еды, 20 млн палочек для медицины и 80 млн палочек для вендинга. Окупаемость, по подсчетам специалистов, составит 2,9 года.