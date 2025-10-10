В Омске собираются развивать производство березовых палочек для мороженого

В ОЭЗ «Авангард» представили инвестиционное предложение по производству деревянных изделий для пищевой и медицинской сферы.
Новый инвестиционный проект ориентирован на выпуск деревянных изделий для пищевой и медицинской промышленности. Инвесторам предлагают организовать современное производство экологически чистых палочек различного назначения: от палочек для мороженого и еды, до размешивателей для кофе (в том числе для вендинговых аппаратов) и медицинских шпателей.
Как уточнили в ОЭЗ «Авангард», в основе концепции лежит использование возобновляемого ресурса — березы, что позволяет создавать легкие, прочные и абсолютно безопасные продукты. Благодаря тщательной шлифовке поверхность палочек идеально гладкая.
Как обратил внимание «СуперОмск», потребность в финансировании проекта составляет 100 миллионов рублей в год. Предполагается, что за год можно будет выпускать 70 млн палочек для мороженого, 50 млн палочек для еды, 20 млн палочек для медицины и 80 млн палочек для вендинга. Окупаемость, по подсчетам специалистов, составит 2,9 года.
В качестве возможных территорий для размещения производства в проекте указываются восемь районов Омской области — Азовский, Омский, Кормиловский, Калачинский, Любинский, Марьяновский, Москаленский и Таврический.