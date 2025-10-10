Власти Братска снова ищут банки, которые дадут в долг полмиллиарда рублей

Как следует из аукционной документации, власти Братска намерены взять займы в сумме 250 миллионов рублей сроком на 750 дней, в сумме 105 миллионов рублей сроком на 370 дней и 150 миллионов рублей сроком на 500 дней. Во всех случаях максимальная процентная ставка, которую предлагают власти Братска, составляет чуть более 20%. В случае, если банки выдадут кредиты по максимальным ставкам, то их общая прибыль в виде процентов составит более 167 миллионов рублей.