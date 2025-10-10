Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Братска снова ищут банки, которые дадут в долг полмиллиарда рублей

Администрация Братска снова объявила три тендера по поиску финансовых организаций, которые дадут в долг 505 миллионов рублей. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как следует из аукционной документации, власти Братска намерены взять займы в сумме 250 миллионов рублей сроком на 750 дней, в сумме 105 миллионов рублей сроком на 370 дней и 150 миллионов рублей сроком на 500 дней. Во всех случаях максимальная процентная ставка, которую предлагают власти Братска, составляет чуть более 20%. В случае, если банки выдадут кредиты по максимальным ставкам, то их общая прибыль в виде процентов составит более 167 миллионов рублей.

Электронные аукционы по выбору финансовых организаций состоятся через полторы недели.

Ранее власти Братска уже объявляли три тендера на оказание услуг по предоставлению трех кредитов по указанным суммам. Тогда максимальная процентная ставка указывалась в размере 19%. Эти тендеры банки не заинтересовали — на них никто не вышел.

Как сообщалось ранее, сейчас муниципальный долг Братска составляет около 2,1 миллиарда рублей. В августе часть коммерческих займов власти региона заместили Братску кредитами бюджетными с более низкой процентной ставкой. Сейчас доля коммерческих кредитов в структуре муниципального долга Братска составляет 60%, бюджетных — 40%.