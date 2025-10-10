В центре Волгограда внедрили новую светофорную схему

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на перекрестке ул. Комсомольской и Советской заработала новая светофорная схема с разделением потоков. Цель такого нововведения — обеспечение безопасности участников дорожного движения.
Так, главное преимущество новой схемы — полное разделение транспортных и пешеходных потоков. Это, по мнению специалистов, позволит минимизировать ситуации одновременного пересечения перекрестка автомобилями и пешеходами, а также снизит вероятность аварий.
Подчеркивается, что система предусматривает три фазы работы светофоров. Среди них: отдельный режим для транспортных средств, движущихся по ул. Комсомольской и по ул. Советской, и для пешеходов, включающий движение общего пешеходного потока.