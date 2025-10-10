ЕАЭС объединяет усилия для развития племенного животноводства — ЕЭК

Дальнейшие шаги по унификации в рамках ЕАЭС требований к выпуску в обращение, ввозу, вывозу и перемещению племенной продукции сельскохозяйственных животных, наряду с созданием общих баз данных о племенных ресурсах и устойчивых схем поставок, позволят создать благоприятные условия для наращивания взаимной торговли племенной продукцией и развития животноводства в государствах Союза.