Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕАЭС объединяет усилия для развития племенного животноводства — ЕЭК

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Москве в рамках деловой программы Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» состоялось координационное совещание по племенному животноводству в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Источник: Sputnik.uz

Ключевыми темами обсуждения стали планы по развитию рынка племенных ресурсов, механизмы и инструменты формирования системы племенного дела, развитие цифровизации в племенном животноводстве в рамках ЕАЭС.

Наира Карапетян рассказала о конкурентоспособности племенного животноводства как обязательном условии для развития агропромышленного комплекса.

Дальнейшие шаги по унификации в рамках ЕАЭС требований к выпуску в обращение, ввозу, вывозу и перемещению племенной продукции сельскохозяйственных животных, наряду с созданием общих баз данных о племенных ресурсах и устойчивых схем поставок, позволят создать благоприятные условия для наращивания взаимной торговли племенной продукцией и развития животноводства в государствах Союза.

отметила директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян

Заместитель директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Сауле Молдабаева в ходе панельной дискуссии «Инновации — в практику: как развивается сегмент зеленой продукции на современном этапе» проинформировала участников мероприятия об опыте государств-членов в сфере применения зеленых технологий и формировании права Союза по обращению органической продукции АПК.

В совещании приняли участие руководители и представители органов управления стран ЕАЭС, уполномоченных в области племенного животноводства, научно-исследовательских организаций, лабораторий и иных субъектов племенного животноводства государств-членов.