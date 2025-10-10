ЕАЭС объединяет усилия для развития племенного животноводства — ЕЭК

Ключевыми темами обсуждения стали планы по развитию рынка племенных ресурсов, механизмы и инструменты формирования системы племенного дела, развитие цифровизации в племенном животноводстве в рамках ЕАЭС.
Наира Карапетян рассказала о конкурентоспособности племенного животноводства как обязательном условии для развития агропромышленного комплекса.
Дальнейшие шаги по унификации в рамках ЕАЭС требований к выпуску в обращение, ввозу, вывозу и перемещению племенной продукции сельскохозяйственных животных, наряду с созданием общих баз данных о племенных ресурсах и устойчивых схем поставок, позволят создать благоприятные условия для наращивания взаимной торговли племенной продукцией и развития животноводства в государствах Союза.
Заместитель директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Сауле Молдабаева в ходе панельной дискуссии «Инновации — в практику: как развивается сегмент зеленой продукции на современном этапе» проинформировала участников мероприятия об опыте государств-членов в сфере применения зеленых технологий и формировании права Союза по обращению органической продукции АПК.
В совещании приняли участие руководители и представители органов управления стран ЕАЭС, уполномоченных в области племенного животноводства, научно-исследовательских организаций, лабораторий и иных субъектов племенного животноводства государств-членов.