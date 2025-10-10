Глава Нацбанка назвал золото лучшей инвестицией, нежели криптовалюта

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов назвал золото прекрасным инвестиционным товаром, который работает лучше, чем криптовалюты и другие финансовые инструменты. На брифинге, посвященном решению по базовой ставке, он отметил, что если раньше регулятор скупал и продавал золото, то теперь он его только накапливает.