Глава Нацбанка назвал золото лучшей инвестицией, нежели криптовалюта

По словам Сулейменова, Нацбанк продавал золото, когда цены на него были стабильными, в районе — $1,7−2,5 тыс. за тройскую унцию.
Мы покупали с дисконтом небольшим и продавали. Где-то имели какие-то деньги. А сейчас золото превратилось в стратегический товар.
По его словам, это связано с ослаблением доллара на мировом рынке, вследствие чего инвесторы перешли к золоту.
За последние два года курс золота вырос в два раза. С тех же самых $2,5 тыс. до $4 тыс. Поэтому это прекрасный инвестиционный товар, который работает лучше, чем криптовалюты и другие финансовые инструменты.
Напомним, Нацбанк Казахстана получил право преимущественной покупки всего аффинированного золота в стране с 2012 года.