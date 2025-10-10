Ричмонд
Глава Нацбанка назвал золото лучшей инвестицией, нежели криптовалюта

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов назвал золото прекрасным инвестиционным товаром, который работает лучше, чем криптовалюты и другие финансовые инструменты. На брифинге, посвященном решению по базовой ставке, он отметил, что если раньше регулятор скупал и продавал золото, то теперь он его только накапливает.

Источник: shutterstock

По словам Сулейменова, Нацбанк продавал золото, когда цены на него были стабильными, в районе — $1,7−2,5 тыс. за тройскую унцию.

Мы покупали с дисконтом небольшим и продавали. Где-то имели какие-то деньги. А сейчас золото превратилось в стратегический товар.

отметил глава регулятора

По его словам, это связано с ослаблением доллара на мировом рынке, вследствие чего инвесторы перешли к золоту.

За последние два года курс золота вырос в два раза. С тех же самых $2,5 тыс. до $4 тыс. Поэтому это прекрасный инвестиционный товар, который работает лучше, чем криптовалюты и другие финансовые инструменты.

подытожил Сулейменов

Напомним, Нацбанк Казахстана получил право преимущественной покупки всего аффинированного золота в стране с 2012 года.