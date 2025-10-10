2,7 млн тонн. Урожай зерна в Омской области бьёт рекорды

Степные районы области выходят в лидеры по намолоту, несмотря на сложные погодные условия.
В Омской области кипит уборочная страда. Аграрии, нагоняя упущенное из-за дождей время, демонстрируют впечатляющие результаты: на сегодняшний день уже намолочено более 2,7 миллиона тонн зерна. Такой показатель вселяет уверенность, что регион может установить новый рекорд и побороться за звание лидера Сибирского федерального округа.
Локомотивы уборочной
Особенно высокие результаты показывают муниципальные районы, расположенные в степной зоне. Как отметил губернатор Виталий Хоценко, именно они стали локомотивом уборочной кампании.
«Особенно впечатляют показатели Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Таврического, Черлакского и Шербакульского районов», — подчеркнул глава региона.
Каждый из этих районов преодолел рубеж в 120 тысяч тонн. На текущий момент в лидерах Русско-Полянский (181,9 тыс. тонн) и Калачинский (181,7 тыс. тонн) районы.
Не только пшеница
В структуре урожая традиционно преобладает яровая пшеница, объём которой превысил 1,6 миллиона тонн. Однако аграрии рапортуют и о других успехах. Так, ячменя собрано уже 517,7 тыс. тонн, овса — 127,9 тыс. тонн (на 31 тыс. тонн больше, чем в прошлом году), гороха 245,4 тыс. тонн (рекордный прирост на 77,5 тыс. тонн по сравнению с 2023 годом).
Параллельно идёт активная уборка масличных культур, где собрано уже 209,3 тысячи тонн — это на 45 тыс. тонн больше прошлогодних показателей.
Пока одни хозяйства заканчивают с зерном, другие активно собирают овощи и картофель. На сегодняшний день с полей убрано 68 тыс. тонн овощей и 411,3 тыс. тонн картофеля. Работа в этом направлении продолжается.
Коррективы от погоды
Текущие успехи особенно ценны, если вспомнить условия начала кампании. Ещё месяц назад техника буквально вязла в грязи и не могла выйти в поля из-за обильных дождей. Однако эта же влага, по мнению экспертов, в итоге пошла на пользу, обеспечив мощный потенциал для роста.
«Остается 34% убрать, и, учитывая складывающиеся погодные условия, в пределах 15−20 дней должны завершить основную уборку. Если уборочная продлится так и дальше, то у нашего региона есть все шансы стать лидером среди СФО по количеству собранного зерна», — отметил замглавы регионального Минсельхоза Даниил Белошицкий.