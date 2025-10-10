2,7 млн тонн. Урожай зерна в Омской области бьёт рекорды

В структуре урожая традиционно преобладает яровая пшеница, объём которой превысил 1,6 миллиона тонн. Однако аграрии рапортуют и о других успехах. Так, ячменя собрано уже 517,7 тыс. тонн, овса — 127,9 тыс. тонн (на 31 тыс. тонн больше, чем в прошлом году), гороха 245,4 тыс. тонн (рекордный прирост на 77,5 тыс. тонн по сравнению с 2023 годом).